В Польше рассказали, кто чаще всего помогает беженцам на границе с Белоруссией

Пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Михальская сообщила, что граждане Украины чаще других помогают беженцам на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом году нами задержаны уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы», — уточнила представитель главного коменданта пограничной стражи Польши.

По ее словам, среди граждан Украины, решивших помочь мигрантам, было 88 человек.

Также Михальская разъяснила, что среди 56 задержанных, помогавших незаконно пересечь границу, были граждане Грузии. В числе помогавших были граждан Сирии, Польши и Германии — 53, 44 и 29 соответственно.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом после того, как власти Белоруссии ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова выразила «соболезнования» ЕС из-за «успехов» с мигрантами.