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На Украине рассказали, что ожидает Зеленского в случае референдума по Донбассу

«Вести»: для Зеленского референдум по Донбассу может завершиться плачевно

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Расширение дипломатических контактов в рамках «нормандского формата», а также консультации с США, позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому заговорить о возможности референдума по Донбассу, но это может привести к обострению среди украинских «ястребов». Об этом сообщает «Вести.ua».

Политолог Руслан Бортник отметил, что референдум по Донбассу может поднять образ Украины в глазах международного сообщества.

«О том, что референдум по Донбассу проводить необходимо, я говорю уже шесть лет, однако в нынешних обстоятельствах его проведение даст однозначный ответ «нет!» от украинского общества, что в свою очередь позволит Зеленскому ответить американцам, мол, мы — демократическое государство, что еще можем поделать?», — утверждает Бортник.

В публикации отмечается, что проведение референдума может привести к ожесточенному сопротивлению радикально настроенных кругов на Украине. Они и могут выступить против Зеленского.

Ранее президент Украины заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу.

Зеленский отметил, что существует возможность создания отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

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