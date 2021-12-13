На Украине рассказали, что ожидает Зеленского в случае референдума по Донбассу

Расширение дипломатических контактов в рамках «нормандского формата», а также консультации с США, позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому заговорить о возможности референдума по Донбассу, но это может привести к обострению среди украинских «ястребов». Об этом сообщает «Вести.ua».
Политолог Руслан Бортник отметил, что референдум по Донбассу может поднять образ Украины в глазах международного сообщества.
«О том, что референдум по Донбассу проводить необходимо, я говорю уже шесть лет, однако в нынешних обстоятельствах его проведение даст однозначный ответ «нет!» от украинского общества, что в свою очередь позволит Зеленскому ответить американцам, мол, мы — демократическое государство, что еще можем поделать?», — утверждает Бортник.
В публикации отмечается, что проведение референдума может привести к ожесточенному сопротивлению радикально настроенных кругов на Украине. Они и могут выступить против Зеленского.
Ранее президент Украины заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу.
Зеленский отметил, что существует возможность создания отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.