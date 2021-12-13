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Председатель КНР заявил о предстоящей встрече с Путиным

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся 15 декабря

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Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с президентом России Владимиром Путиным в среду, 15 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции», — заявил китайский дипломат.

Подробности предстоящей встречи пока не известны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден ведут диалог предельно конкретно.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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