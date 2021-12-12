Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле назвали цель нагнетания информационной напряженности вокруг России 16:51
Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС 16:51
Кобелев считает «Динамо» реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство 16:47
Кобелев назвал закономерной ничью между «Динамо» и «Зенитом» 16:42
Главврач столичной больницы Лысенко назвала штаммы, доминирующие в Москве 16:38
Семак объяснил, почему Дзюба не играл в матче против «Динамо» 16:35
Путин заявил, что Россия превосходит США по современному оружию 16:34
Хабиб рассказал, за кого он болел в матче РПЛ между «Зенитом» и... 16:27
Путин вспомнил, как сепаратисты «раскачивали» ситуацию в России в 90-е 16:19
Конюхов дал советы людям в депрессивном состоянии 16:15

Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х годах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы американские спецслужбы «лезли везде в России». Об этом он рассказал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого представил телеканал «Россия 1».

По его словам, агентам ЦРУ в то время не нужно было прилагать много усилий, «чтобы куда-то добраться».

«У нас же было соглашение. Подписали межправсоглашение, в рамках которого на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели американские специалисты. Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день», — добавил глава государства.

Также президент сообщил, что по меньшей мере один сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США был среди советников правительства РФ в начале 1990-х годов.

Путин отметил, что ему удалось вычислить агентов ЦРУ из правительства в начале 2000-х годов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть