Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х годах

Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы американские спецслужбы «лезли везде в России». Об этом он рассказал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого представил телеканал «Россия 1».

По его словам, агентам ЦРУ в то время не нужно было прилагать много усилий, «чтобы куда-то добраться».

«У нас же было соглашение. Подписали межправсоглашение, в рамках которого на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели американские специалисты. Сидели на наших предприятиях и ходили туда как на работу каждый день», — добавил глава государства.

Также президент сообщил, что по меньшей мере один сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США был среди советников правительства РФ в начале 1990-х годов.

Путин отметил, что ему удалось вычислить агентов ЦРУ из правительства в начале 2000-х годов.