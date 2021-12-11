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В Раде раскритиковали заявление Зеленского о референдуме по Донбассу

Депутат Рады Совсун назвала безответственным заявление Зеленского о референдуме по Донбассу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун назвала совершенно безответственным заявление президента страны Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

Она отметила, что она лично и члены ее партии «Голос» относятся к предложению Зеленского крайне негативно.

«Во-первых, это совершенно безответственно со стороны власти. За два с половиной года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса на Донбассе. Все, что мы слышали - это разрозненные идеи... Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», — рассказала Совсун.

Ранее Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос стоит не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно как Донбасса, так и Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — заявил Зеленский.

Он добавил, что существует возможность создания отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

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