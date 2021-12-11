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В Польше обвинили Францию в мягком отношении к России

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Институт международных отношений при правительстве Польши (PISM)опубликовал бюллетень, в котором обвинил Францию в излишне мягком отношении к России, сообщает RT.

В документе специалисты польского правительственного центра выразили обеспокоенность нежеланием французских властей проводить «более решительную политику» в отношении России якобы из опасений реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО.

По мнению авторов бюллетеня, президент Франции Эммануэль Макрон выступает за решение спорных ситуаций, возникающих в результате «агрессивного поведения России в Европе», через прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию решить, хочет она быть с Европой или против нее. По его мнению, в настоящий момент Россия исследует границы дозволенного и пытается разделить Европу.

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