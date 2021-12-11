Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Польше обвинили Францию в мягком отношении к России 18:03
Ученые заявили, что большинство заразившихся «омикроном» в США вакцинированы 17:54
Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете 17:50
МВД опубликовало видео допроса участников драки в подземном переходе Москвы 17:46
В Раде заступились за Россию после обвинения в стягивании войск... 17:34
Норвежский биатлонист отреагировал на лишение медали французского спортсмена 17:26
Супруги из Новосибирской области попались на краже сала и квашеной капусты 17:24
Вирусолог Аграновский рассказал об эффективности ношения нескольких масок 17:21
Российскую певицу отказались пустить на Украину 17:09
Болельщик российского клуба умер на стадионе после домашнего матча команды 17:06

Захарова оценила намерение ЦРУ сфокусироваться на РФ при подготовке разведчиков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, что ЦРУ намерено пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», — написала Захарова.

Таким образом, официальный представитель МИД России ответила на сообщение канала CNN, который ссылаясь на источники заявил, что ЦРУ, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по меньшей мере один сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США был среди советников правительства РФ в начале 1990-х годов.

Президент уточнил, что в конечном итоге ситуация переросла в судебный процесс в Соединенных Штатах, во время которого выяснилось как раз, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть