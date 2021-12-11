Захарова оценила намерение ЦРУ сфокусироваться на РФ при подготовке разведчиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, что ЦРУ намерено пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», — написала Захарова.

Таким образом, официальный представитель МИД России ответила на сообщение канала CNN, который ссылаясь на источники заявил, что ЦРУ, более 20 лет сосредоточенное на борьбе с терроризмом, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по меньшей мере один сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США был среди советников правительства РФ в начале 1990-х годов.

Президент уточнил, что в конечном итоге ситуация переросла в судебный процесс в Соединенных Штатах, во время которого выяснилось как раз, что этот человек был кадровым сотрудником ЦРУ.