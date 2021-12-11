Кулеба заявил, что Украина намерена установить в Донбассе «мир через силу»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас главной целью Киева является обеспечение безопасности в Донбассе. Об этом он написал в статье для Foreign Affairs.

«Цель Украины простая: мир через силу», — написал украинский дипломат.

По словам Кулебы, США и страны Европы ведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выиграть время для укрепления Украины до такой степени, что РФ лишится реальной возможности для «нападения» на украинскую территорию.

Министр выразил мнение, что только в таком случае получится добиться мирного урегулирования в Донбассе, а Украина сможет стать частью Европейского союза и НАТО. Кроме того, Кулеба призвал Запад «активизировать усилия по сдерживанию России». Он добавил, что в настоящее время западные государства якобы работают над масштабным планом по сдерживанию Москвы.

Глава украинского МИД считает, что Россия должна понять, что Украина является частью Европы, и что суверенитет и территориальная целостность этой страны не обсуждаются.

«В случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России», — подчеркнул Кулеба.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В России категорически отвергают подобные утверждения.