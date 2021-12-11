Обозреватель Washington Post обвинил Трампа в «агрессии» России по отношению к Украине

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что «агрессию» России по отношению к Украине подстегнул бывший президент США Дональд Трамп своей симпатией к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает Fox News.

По мнению обозревателя, Трамп и Путин были «соратниками по безрассудству», и экс-президент США поощрял игнорирование международных норм своим российским коллегой.

«Нам не нужен какой-либо конспиративный анализ связей Трампа с Россией, чтобы доказать это. Нам просто нужно взглянуть на факты. Трамп симпатизировал Путину в публичных заявлениях почти десять лет. Что касается Украины, Трамп был так невнимателен», — пояснил Игнатиус.

Сам Трамп ранее заявил, что будучи президентом он всегда действовал жестко по отношению к России, хотя ему самому Путин нравился.

При этом в своей недавней статье обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший писал, что отношения Вашингтона и Москвы во время президентства Трампа заметно не улучшились. При этом он полагает, что Россия располагает «опасным компроматом» на США, который может навредить американской политической элите.