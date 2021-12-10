Пушков назвал страну, разозлившуюся на Байдена после переговоров с Путиным

Сенатор Алексей Пушков предположил в разговоре с РИА «Новости, что страной «Бухарестской девятки», в которой раскритиковали президента США Джо Байдена за попытку начать диалог с Россией, была Польша.

О том, что правительство одного из государств «восточного фланга НАТО» привели в ярость онлайн-переговоры Байдена с российским лидером Владимиром Путиным Boomberghttps://www.gazeta.ru/politics/news/2021/12/10/n_16991431.shtml агентство Boomberg.

«Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера», — сказал Пушков.

По его мнению, современная польская элита ни на что другое не способна.

Парламентарий добавил, что некоторые восточноевропейские государств исключительно нагнетают обстановку в регионе — власти этих стран не делают конструктивных предложений по разрядке напряженности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией.