Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос стоит не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно как Донбасса, так и Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — заявил Зеленский.

Он отметил, что существует возможность создания отдельного формата и проведение прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

По словам Зеленского, партнеры Киева из Европы и Соединенных Штатов поддерживают это предложение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и Зеленский по результатам телефонных переговоров призвали Россию принять меры к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае дальнейшего военного вмешательства», — указано в заявлении Белого дома.