В Еврокомиссии рассказали, от чего зависят хорошие отношения с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз хочет хороших отношений с Россией, но считает, что возможность таких отношений зависит от действий РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим хороших отношений с Россией, но возможно ли это, зависит от действий России», — рассказала она по итогам встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Шольц поприветствовал прошедшие переговоры президента России Владимира Путина и его главы США Джо Байдена в связи с ситуацией на границе с Украиной.

По словам канцлера Германии, за ситуацией на украинской границе все наблюдают с озабоченностью.

Накануне в формате видеоконференции состоялись переговоры Путина и Байдена. Они продлились два часа.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток.