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Песков отказался раскрывать детали о реализации договоренностей США и России по кибербезопасности

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках договоренностей действует рабочий механизм по взаимодействию России и США по кибербезопасности.

Песков назвал эту тему чувствительной.

«К сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится. Налажен рабочий механизм и он выполняет свои функции», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что в этом вопросе можно «дать положительную оценку тому, как реализовать Женевские договоренности».

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что между Россией и США ведутся переговоры в сфере кибербезопасности. По данным источника, несколько недель США выдали России ряд имен и некоторые другие детали о хакерах, которые устраивают атаки на США.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

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