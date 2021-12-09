Макрон заявил, что Франция намерена инициировать реформу Шенгена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, посвященной председательству страны в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года, передает телеканал BFM.

«В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям», — сказал он.

Первое направление — политическое управление Шенгенской зоной, для которого будет создана специальная организация и будут проводиться встречи профильных министров для усиления контроля на внешних границах ЕС и обеспечения их защиты, пояснил Макрон.

Второе направление — создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.

«Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, а также на подкрепление полицейских и жандармов из других стран содружества», — добавил он.

Ранее в Польше назвали контрпродуктивными новые предложения Еврокомиссии по урегулированию ситуации с мигрантами на границе Евросоюза с Белоруссией.