В МИД заявили, что США разваливают систему международных отношений, основанную на роли ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради единоличного доминирования. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом, дипломат прокомментировала заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений меняется, их текущая структура во главе с ООН, сформировавшаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое. При этом она добавил, что Соединенные Штаты стремятся преобразовать установившийся миропорядок за счет появления новых альянсов, призванных работать в интересах Вашингтона.

«Именно для этого (единоличного доминирования — прим.) США организуют массовку в виде «саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, заявление Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». При этом представитель МИД РФ отметила, что заявление честное, и впервые за много лет вещи названы своими словами.

Соединенные Штаты проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее сообщалось, что США введут новые санкции в рамках «Саммита за демократию».