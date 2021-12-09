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В МИД заявили, что США разваливают систему международных отношений, основанную на роли ООН

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради единоличного доминирования. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом, дипломат прокомментировала заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений меняется, их текущая структура во главе с ООН, сформировавшаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое. При этом она добавил, что Соединенные Штаты стремятся преобразовать установившийся миропорядок за счет появления новых альянсов, призванных работать в интересах Вашингтона.

«Именно для этого (единоличного доминирования — прим.) США организуют массовку в виде «саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, заявление Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». При этом представитель МИД РФ отметила, что заявление честное, и впервые за много лет вещи названы своими словами.

Соединенные Штаты проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее сообщалось, что США введут новые санкции в рамках «Саммита за демократию».

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Отношения России и США
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