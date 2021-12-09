Байден обсудит Россию с Зеленским и главами «Бухарестской девятки»

Президент США Джо Байден 9 декабря обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на границе с Россией, а после пообщается на эту тему с главами «Бухарестской девятки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что с Зеленским Байден планирует обсудить наращивание Россией военных сил на границе Украины.

После чего президент США созвониться со своими коллегами из «Бухарестской девятки». Партеры по НАТО обсудят прошедшие переговоры Байдена с президентом России Владимиром Путиным и ситуацию в области безопасности в восточноевропейском регионе.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Переговоры глав государств проходили тет-а-тет. Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале встречи. В ответ на это американский президент отметил, что «рад видеть его снова». Также президент США выразил надежду на очную встречу с российским коллегой в будущем.

В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

В Белом доме уточнили, в ходе разговора Байден дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он также призвал Путина к деэскалации вокруг этой страны и возврату к дипломатии.