США пообещали не применять силу против России в одностороннем порядке

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут применять силу против России в одностороннем порядке, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что США не рассматривают возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России. При этом он подтвердил, что Вашингтон усилит военное присутствие в странах – членах НАТО, что ранее допускалось в случае усиления конфликта между Москвой и Киевом.

Также американский лидер заверил, что Соединенные Штаты не будут в одностороннем порядке применять силу против России.

«Идея о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае ее вторжения на Украину, сейчас на повестке не стоит», — подчеркнул Байден.

Накануне американский и российский президенты Джо Байден и Владимир Путин провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Переговоры глав государств проходили тет-а-тет. Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале встречи. В ответ на это американский президент отметил, что «рад видеть его снова». Также президент США выразил надежду на очную встречу с российским коллегой в будущем.

Российский лидер назвал состоявшийся диалог открытым и позитивным.

В Кремле сказали, что общение глав России и США было конструктивным, но с точки зрения результативности «хотелось бы большего».

В Белом доме заявили, что в ходе разговора Байден дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он также призвал Путина к деэскалации вокруг этой страны и возврату к дипломатии.