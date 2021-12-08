Зеленский оценил переговоры Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает РИА «Новости».

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», — сказал он.

Ранее по результатам прошедших 7 декабря онлайн-переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом издание «Страна.ua» пришло к выводу, что главной темой переговоров двух лидеров стала Украина.

Авторы материала утверждают, что главным результатом переговоров Путина и Байдена стала отмена включения санкций в оборонный бюджет США, также были исключены пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ.