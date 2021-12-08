Песков рассказал, скоро ли состоится новая встреча Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, когда пройдут следующие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он сообщил журналистам.

«Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Сейчас невозможно ответить, когда это будет», — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал итоги переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По его словам, чтобы увидеть прогресс в отношениях между двумя странами, потребуется много времени, так как накопилось столько проблем, что их можно «разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год».

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.