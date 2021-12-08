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Эрдоган снова предложил «наладить диалог» между Россией и Украиной

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Mary Altaffer/Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган снова предложил России и Украине посредничество для «деэскалации напряженности». Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы напряженность между Россией и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность», — сказал он.

По словам Эрдогана, Турция готова наладить диалог и предложить содействие «в любом желаемом формате».

Ранее сообщалось, что Эрдоган может организовать диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому они против конфликтов между странами. Он добавил, что Турция также выступает против войны в Донбассе. По мнению Калына, Украина, Россия и страны НАТО должны сделать определенные шаги, чтобы снизить напряженность.

До этого сообщалось, что Эрдоган может быть посредником в российско-украинских отношениях, но при определенных условиях, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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