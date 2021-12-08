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FT назвал пять вызовов для правительства Шольца

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Global Look Press

Издание Financial Times назвало пять главных вызовов для правительства Олафа Шольца, который сегодня официально станет новым канцлером Германии.

Прежде всего, пишет FT, кабинет Шольца должен улучшить меры по противодействию COVID-19. Издание отмечает, что уровень вакцинации в Германии до сих пор намного ниже, чем в Испании, Дании и Бельгии.

Еще одним вызовом является непростая ситуация в экономике на фоне пандемии. Инфляция в стране достигла рекордных 6% — самого высокого уровня с начала 1990-х годов. Издание приводит мнение экспертов, которые считают, что Германии может потребоваться больше времени, чтобы вернуться к допандемийному уровню экономического роста.

«Ни в одной другой сфере амбиции нового правительства не проявляются так ярко, как в сфере борьбы с изменением климата», — продолжает издание. Шольц планирует увеличить мощности возобновляемых источников энергии и отказаться от угольной энергетики к 2030 году. Однако некоторые эксперты задаются вопросом, как страна будет функционировать после закрытия всех угольных и атомных электростанций. Издание отмечает, что под эти цели потребуется построить тысячи новых ветряных турбин, новые электрические сети и ряд газовых электростанций.

Потенциальное вторжение России на Украину, а также судьба газопровода «Северный поток — 2» могут стать первыми испытаниями для внешнеполитического курса Шольца, говорят авторы статьи. Германия может ввести новые санкции против России в случае войны, однако многие в СДПГ относятся снисходительно к президенту России Владимиру Путину. Немецкие «Зеленые» напротив настроены на более жесткий курс, поэтому российско-германские отношения могут стать серьезным испытанием на прочность для новой коалиции.

В заключении авторы говорят о долговой нагрузке на экономику страны. Ранее Шольц пообещал совершить «крупнейшую промышленную модернизацию Германии за более чем 100 лет», а коалиция готова инвестировать миллиарды в «озеленение» экономики Германии и модернизацию ее инфраструктуры.

Шольц ранее напомнил, что в Европе и США придерживаются принципа нерушимости границ Украины.

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