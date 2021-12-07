Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первые кадры встречи были показаны публично, далее переговоры проходили в закрытом режиме.

Ранее появились первые кадры с онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры глав государств проходят тет-а-тет. Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале встречи. В ответ на это американский президент отметил, что «рад видеть его снова». Также президент США выразил надежду на очную встречу с российским коллегой в будущем.

Саммит глав государств впервые проходит по видеосвязи, переговоры идут в закрытом режиме по защищенному каналу. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию на Украине и продвижение сил НАТО к российским границам, реализацию женевских договоренностей и двусторонние отношения.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решение провести переговоры Путина и Байдена свидетельствует о том, что лидеры нацелены на обсуждение вопросов и не намерены заводить дело в тупик. По его словам, переговоры не ограничены во времени — они будут длиться столько, сколько потребуется.