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Рашкин после допроса в СК заявил о подписке о неразглашении

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Депутат Госдумы Валерий Рашкин на выходе с допроса в Следственном комитете заявил, что дал подписку о неразглашении. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Ребята, я дал подписку о неразглашении», — сказал он прессе, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы.

Ранее Рашкин прибыл в Следственный комитет на допрос по делу о незаконной охоте на лося в Саратовской области. Парламентарий не стал отвечать на вопросы СМИ. Отмечается, что Рашкину могут официально предъявить обвинения.

До этого руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении Валерия Рашкина.

Согласно информации следствия, в конце октября Рашкин устроил незаконную охоту в Саратовской области. Тушу разделанного животного он поместил в багажник своего автомобиля, после чего покинул место охоты. В дальнейшем машину остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, который и установил факт совершения преступления.

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