Президент России Владимир Путин заявил, что Россия относится к Индии как к великой державе. Об этом он сказал во время своего визита в Нью-Дели и встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», — сказал российский лидер.

Он добавил, что отношения между Россией и Индией развиваются и устремлены в будущее.

«Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38%», — поделился президент РФ.

Ранее глава минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели подписал с Москвой несколько соглашений о военном сотрудничестве.

Министр обороны России Сергей Шойгу также посетил 6 декабря Индию. Сингх назвал прошедшие переговоры с российским коллегой содержательными и продуктивными. Он подчеркнул, что Нью-Дели ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Москвой.