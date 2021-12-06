В Белоруссии предупредили о готовности ответить на санкции против Минска

В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что Минск готов ответить на санкции со стороны Запада, в том числе запретом на ввоз некоторых товаров из государств. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Предполагается, что скоро правительство подпишет постановления о новых ответных санкциях.

«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Белоруссии и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», — подчеркнули в МИД.

Дата утверждения и начала действия санкций не называется.

Власти страны, как ожидается, примут комплекс мер, нужных для насыщения внутреннего рынка альтернативными товарами из стран, не принимающих санкции против Минска.

«Белоруссия готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон», — заключили в министерстве.

Также сообщалось, что в Минске намерены покрыть убытки от санкций с помощью России.