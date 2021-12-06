В Кремле позитивно относятся к назначению губернаторов главами реготделений «Единой России»

В Кремле положительно относятся к тому, что губернаторы возглавляют региональные отделения политической партии «Единая Россия», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля сообщил во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Относятся позитивно. Это лидирующая партия, партия, которая несет ответственность за подавляющее большинство процессов, которые происходят в стране, не уходит от этой ответственности...» — рассказал Песков.

По его словам, данная партия пользуется поддержкой у подавляющего большинства избирателей. Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин остается лидером «Единой России».

Песков обратил внимание, что «никаких здесь противоречий нет» в том, что губернаторы возглавляют региональные отделения партии.

До этого депутат Государственной думы назвал исполнение обязательств по «Народной программе» ключевой задачей для ЕР.

Также ранее Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии «Единая Россия».