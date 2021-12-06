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Песков рассказал о формате переговоров Путина и Байдена

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Alexander Zemlianichenko/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

По его словам, встреча начнется 7 декабря в районе 18.00 мск и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Песков отметил, что в эфире будут показаны первые кадры общения президентов.

«Разумеется это будут только первые кадры. Конечно, все общение будет производится в закрытом режиме», — сказал он.

Представитель Кремля предположил, беседа между президентами будет обстоятельной и продолжительной.

Также он добавил, что итогового заявления от Путина по итогов переговоров с Байденом не планируется.

Накануне Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена. Как ожидается, лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Байден также собирается «подчеркнуть озабоченность военной деятельностью России на границе с Украиной».

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Отношения России и США
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