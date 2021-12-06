МИД Польши дал совет Байдену перед переговорами с Путиным

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что в Варшаве ожидают от президента Джо Байдена проявления твердости в ходе предстоящих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря. Об этом дипломат сказал в эфире Польского радио.

Пшидач напомнил, что Байден являлся одним из политиков, причастных к расширению НАТО на Восточную Европу в 1990-х годах, продолжавших придерживаться этой линии при президенте Бараке Обаме (2009–2017 гг.).

«Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора именно это качество президента Байдена будет присутствовать в этом разговоре – твердого переговорщика, который будет направлять соответствующие сигналы», — сказал польский дипломат.

При этом он выразил мнение, что неправильно американскому лидеру с российским коллегой затрагивать так называемые «красные линии», поскольку ни США, ни другие страны Запада не будут соглашаться с тем, «что это Владимир Путин будет определять западному миру границы его возможного сотрудничества». Пшидач подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты могут вести переговоры лишь как равноправные партнеры.

Накануне Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена — они пройдут 7 декабря. Как ожидается, лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, а также ситуацию на Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что предстоящий разговор Путина и Байдена будет «очень важным».