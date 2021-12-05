Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бутырская уверена, что Плющенко может стать хорошим тренером 19:06
В Екатеринбурге женщина с переломом ноги получила второй перелом... 19:03
Экс-президент СБР раскритиковал выступление россиянок в эстафете 19:03
В офисе Зеленского не исключили переговоры Киева и Москвы 19:00
Замглавы МИД РФ: Киев пытается удержать ЕС на позициях санкций против России 18:51
Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн 18:42
СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron 18:37
Бутырская: Рудковская не хочет портить работу Плющенко, а наоборот, стремится помочь 18:33
Экс-капитана сборной России по хоккею хотят лишить родительских прав 18:31
Названы самые пьющие страны в мире 18:28

Байден «с нетерпением ждет» переговоров с Путиным

В Белом доме заявили, что предстоящий разговор Путина и Байдена будет «очень важным»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Предстоящий разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом будет очень важным, считают в Белом доме. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

«Очевидно, разговор, который президент [Байден] проведет с президентом [России] Владимиром Путиным, будет очень важным. Замены диалогу между лидерами нет», — заявила заместитель пресс- секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также отметила, что американский лидер с нетерпением ждет этих переговоров.

Накануне Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена — они пройдут 7 декабря. Как ожидается, лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Байден также собирается «подчеркнуть озабоченность военной деятельностью России на границе с Украиной».

Ранее Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным, особенно это касается ситуации на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть