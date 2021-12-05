Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Отчим Сапеги заявил, что дело россиянки пока не направили в суд 11:42
Экс-игрок ЦСКА рассказал, кого армейцам нужно благодарить за победу... 11:31
Названа категория пациентов, для которых коронавирус особенно опасен 11:29
Правительство продлило на год временные правила работы вахтовиков 11:28
Польские пограничники задержали российское судно в Гданьском заливе 11:20
Овечкин повторил рекорд Ягра 11:14
Захарова нашла в публикации Bild про «вторжение» на Украину... 10:55
Стала известна дата, когда Ваноли будет представлен в качестве тренера «Спартака» 10:55
Создатели «Санта-Барбары» рассказали, что их связывает с Россией 10:50
Экс-форвард «Спартака» назвал матч, который определит судьбу Витории 10:35

Посол США Салливан заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Michal Svtok/TASR via AP

Американская сторона не может увеличить дипломатическое присутствие в Российской Федерации из-за того, что дипломатам из США якобы не выдают российские визы. Об этом в интервью РБК заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик», — сказал он.

Салливан отметил, что США могут увеличить дипломатическое присутствие в России, только в том случае, если российское правительство предоставит американским дипломатам визы. Однако, по его словам, «это не так просто, как сказать».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства. Спустя полгода еще столько же дипломатов покинут страну. Представители России по требованию американских властей отправляются на родину вместе с семьями. Также до сих пор не решен визовый вопрос — США не торопятся выдавать дипломатам РФ и членам их семей визы и виды на жительство.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть