Посол США Салливан заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам

Американская сторона не может увеличить дипломатическое присутствие в Российской Федерации из-за того, что дипломатам из США якобы не выдают российские визы. Об этом в интервью РБК заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик», — сказал он.

Салливан отметил, что США могут увеличить дипломатическое присутствие в России, только в том случае, если российское правительство предоставит американским дипломатам визы. Однако, по его словам, «это не так просто, как сказать».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что до 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства. Спустя полгода еще столько же дипломатов покинут страну. Представители России по требованию американских властей отправляются на родину вместе с семьями. Также до сих пор не решен визовый вопрос — США не торопятся выдавать дипломатам РФ и членам их семей визы и виды на жительство.