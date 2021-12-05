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Во Франции выбрали соперника Макрона на предстоящих выборах

Партия «Республиканцев» выбрала Валери Пекресс кандидатом на президентских выборах

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Глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выбрана в качестве кандидата в президенты Франции на предстоящий выборах в 2022 году от партии «Республиканцы», сообщает телеканал BFM TV.

«Сегодня у меня хорошие новости, дорогие друзья: правые республиканцы вернулись! В отличие от крайне (правых) кандидатов, мы собираемся перевернуть страницу с Макроном, но мы не будем рвать страницы с историей Франции», — заявила Пекресс во время пресс-конференции по итогам голосования.

Ранее предполагалось, что наиболее вероятным претендентом на победу является глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

Первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля 2022 года. О своем участии в выборах официально заявили глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, председатель центристской «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль, мэр Парижа от социалистической партии Анн Идальго, председатель французской коммунистической партии Фабьен Руссель. До сих пор прямо не заявил о своем участии в выборах президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, согласно данным опросов, в случае выхода на второй тур, действующий президент имеет наибольшие шансы выиграть выборы.

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