Reuters: 7 декабря состоится видеозвонок Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По данным агентства, Путин и Байден обсудят Украину и другие темы. Глава Белого дома намерен выразить обеспокоенность маневрами российской армии вблизи украинской границы и подтвердить поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позднее информацию о видеозвонке подтвердил в разговоре с агентством «Интерфакс» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что звонок должен состояться вечером, добавив, что его продолжительность будет зависеть исключительно от Путина и Байдена.

Ранее Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным, особенно о ситуации на Украине. Он подчеркнул что, что не приемлет ничьих «красных линий» в контексте ситуации на Украине, про которые говорил российский лидер Владимир Путин.