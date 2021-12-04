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Независимый врач заявил о «фармакологической пытке» Саакашвили

Тюремных врачей Саакашвили обвинили в применении психотропных препаратов

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Irakli Gedenidze/Reuters

Руководитель грузинского Центра «Эмпатия» врач Мариам Джишкариани заявил в эфире телеканала «Мтавари архи», что его коллеги из больницы в руставской тюрьме, куда попал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лечили его высокими дозами психотропных препаратов. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

«Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать, как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом», — сказал Джишкариани.

Он отметил, что грузинским властям, возможно, придется объяснить в Страсбургском суде почему Саакашвили без необходимости давали изменяющие сознание медикаменты. По его словам, у политика наблюдается посттравматическое расстройство, которое требует нескольких месяцев лечения, «но не в руставской тюрьме».

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания призвала вернуть его на Украину. По ее словам, политик находится не в лучшем состоянии. Она заявила, что покинула встречу с ним в удрученных чувствах.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.

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