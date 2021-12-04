Байден заявил, что надеется на долгий разговор с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным, особенно это касается ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Говоря о «вооруженной агрессии России против Украины», Байден заявил, что США «давно знают о российских действиях».

Байден также заявил, что не приемлет ничьих «красных линий» в контексте ситуации на Украине, про которые говорил российский лидер Владимир Путин.

Ранее Путин заявил, что западные государства осуществляют провокационные военные маневры в Черном море. По его словам, на расстоянии 20 км от границы России над морем летают иностранные стратегические бомбардировщики с «серьезным вооружением». Путин утверждает, что это «выходит за определенные рамки».

«Мы на постоянной основе высказываем нашу обеспокоенность по поводу этой ситуации, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так – как бы сказать помягче – поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях», — рассказал Владимир Путин.

Накануне в Госдепе США рассказали о сроках переговоров Путина и Байдена. Как ожидается, во время диалога с Путиным, Байден изложит «сильное желание США предсказуемости и стабильности в отношениях стран».