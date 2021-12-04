Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США назвали причину, по которой Украина потеряла Крым 06:26
Игроки «Зенита» вышли на матч с «Ростовом»... 06:14
Снегопад, гололедица и до -3°С ожидается в Москве 06:12
Депутаты Рады посмеялись над докладом о «российском вторжении» 06:00
Вирусолог Альтштейн заявил, что «омикрон»-штамм может закончить пандемию 05:54
Россиянам предрекли дефицит алкоголя в будущем году 05:52
Кавазашвили назвал сильные стороны игры Дзюбы 05:50
Шведский вратарь объяснил, почему Овечкин забил ему больше всего в своей карьере 05:33
Датская компания захотела арендовать у России остров на Курилах 05:25
Бельгийский зоопарк сообщил, что у двух его бегемотов обнаружен COVID-19 05:23

Байден заявил, что надеется на долгий разговор с Путиным

Президент США Байден заявил, что не примет «ничьих красных линий»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным, особенно это касается ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Говоря о «вооруженной агрессии России против Украины», Байден заявил, что США «давно знают о российских действиях».

Байден также заявил, что не приемлет ничьих «красных линий» в контексте ситуации на Украине, про которые говорил российский лидер Владимир Путин.

Ранее Путин заявил, что западные государства осуществляют провокационные военные маневры в Черном море. По его словам, на расстоянии 20 км от границы России над морем летают иностранные стратегические бомбардировщики с «серьезным вооружением». Путин утверждает, что это «выходит за определенные рамки».

«Мы на постоянной основе высказываем нашу обеспокоенность по поводу этой ситуации, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так – как бы сказать помягче – поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях», — рассказал Владимир Путин.

Накануне в Госдепе США рассказали о сроках переговоров Путина и Байдена. Как ожидается, во время диалога с Путиным, Байден изложит «сильное желание США предсказуемости и стабильности в отношениях стран».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть