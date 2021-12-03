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Украина предложила Германии «список жестких карательных мер» против России

Bild: посол Украины в Германии Мельник заявил, что Берлин должен ввести санкции против Москвы

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «предупреждение» России и президенту Владимиру Путину в виде списка «жестких карательных мер», пишет немецкая газета Bild.

По его словам, правительству ФРГ следует сделать это не позднее восьмого декабря. Мельник полагает, что в список так называемых «карательных мер» должны войти следующие пункты: исключение России из членства в любых международных организациях, остановка импорта российского газа, нефти, угля и других товаров. Также он предложил вести запрет на немецкие инвестиции в РФ и заморозить российские государственные активы за рубежом, включая банковские счета. Помимо этого, следует отключить Россию от системы SWIFT, отметил украинских дипломат.

«Никогда еще опасность нападения Украины на Россию не была так реальна, чем в эти недели. <…> Украина лично призывает нового канцлера Олафа Шольца сразу после его избрания представить все серьезные последствия атаки на Украину», — сказал Мельник.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. Он добавил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

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