«Интерфакс»: США полгода не выдают визу генконсулу РФ

Генеральный консул России в США полгода не может приступить к работе, так как ему не выдают американскую визу . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что Вашингтон не реагирует на предложение Москвы об обнулении ограничений на работу дипмиссий, озвученное президентом России Владимиром Путиным на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Он добавил, государственный департамент Соединенных Штатов не продляет визы примерно 60 российским дипломатам, чем вынуждает их покинуть страну.

«Резко возросло количество случаев затягивания Госдепартаментом продления виз работников российских загранучреждений, уже находящихся в США. Это приводит к тому, что при выезде в Россию в отпуск или по срочной необходимости их не пустят обратно. Расцениваем это как принуждение к досрочному завершению командировки», — сказал источник.

По его словам, вместе с членами семей число связанных с диппредставительством россиян достигает 150 человек. Он отметил, что этих людей ставят в неудобное положение, «когда у отдельных членов семей наших дипломатов есть визы, а у кого-то их нет».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не хочет откладывать встречу по визам с представителями США и готова провести ее в декабре.