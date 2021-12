В Литве КНР назвали «Комедийной народной республикой»

Матас Малдейкис, который возглавляет в литовском парламенте группу дружбы с Тайванем, расшифровал аббревиатуру КНР как «Комедийная Народная Республика». Об этом он написал в своем Twitter в ответ на заявление главного редактора издания Global Times Ху Синцзиня о том, что литовские законодатели являются «слабыми европейскими политическими деятелями».

«Си отправил своих клоунов против нас. Мы будем называть Китай «Комедийной Народной Республикой», — написал депутат.

Литовская делегация находится в Тайване, где проходит Открытый парламентский форум. В нем участвуют депутаты из Литвы, Эстонии и Латвии.

Ранее Китай заявил о провокациях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, устроенных американскими военными.

КНР также понизила уровень дипломатических отношений с Литвой из-за признания республикой независимости Тайваня.

Xi is sending his clowns to attack us We should call China "The People's Republic of Comedy".#UnsaleablePineapples #PeoplesRepublicOfComedy https://t.co/xuFBizv9D9