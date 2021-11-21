Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой

Власти Китая понизили уровень дипломатических отношений с Литвой до статуса поверенных в делах из-за открытия посольства Тайваня. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Власти КНР рассматривают решение Литвы об открытии посольства Тайваня как нарушение территориальной целостности и вмешательство во внутренние дела Пекина.

«Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», — заявили в МИД КНР.

Ранее Тайвань открыл де-факто посольство в Литве, что стало дипломатическим прорывом для острова. Отмечается, что против открытия тайваньского представительства выступал Пекин, который считает остров неотъемлемой частью КНР.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом принцип «одного Китая» подразумевает признание единого китайского государства — и согласно ему официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что после появления новости о грядущем открытии де-факто посольства Тайваня Китай отозвал посла и рекомендовал литовскому послу вернуться на родину.