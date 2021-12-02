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Лукашенко рассказал о тренировках сына с оружием и стрельбах с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай владеет всеми видами стрелкового оружия и даже соревновался в стрельбе из пистолета с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, президент России хорошо владеет оружием.

«Он (Николай) владеет (оружием). Недавно с Путиным соревнования проводил. Путин хорошо владеет оружием <…> его (Николая) тренируют каждую неделю по два раза и прочее. Притом всеми стрелковыми видами оружия. Кроме пока бронетехники (требует, чтобы я его отвез на полигон). Когда-нибудь отвезу, ладно», — сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».

Он также добавил, что пистолет для его сына самое тяжелое и нелюбимое оружие. Но так и не уточнил, что именно нравится Лукашенко-младшему в плане вооружений.

Ранее президент Белоруссии объявил, что считает Путина «родным братом» и смотрит нам мир точно также как российский лидер.

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