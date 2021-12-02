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Лукашенко пообещал отдать «последнее суперэлитное зерно» России

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Кадр из видео/BBC

Белоруссия готова помочь России в сельском хозяйстве, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, пишет «БелТА». По его словам, Минск может отдать последнее зерно российской стороне, чтобы у нее все было хорошо.

«Любая область, россиянин, русский человек — это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь чем-то в сельском хозяйстве — пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо. Можете вы нам бахчевыми культурами помочь, посоветовать или подсказать в чем-то — будем вам очень благодарны, тем более что сейчас этим тоже занимаемся», — пояснил Лукашенко.

Как отметил президент Белоруссии, страну с российскими регионами связывают близкие отношения дружбы и сотрудничества — Минску в равной степени важно взаимодействие со всеми субъектами РФ.

«Если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина, это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область — второстепенна. Наоборот, чем дальше, тем важнее, чтобы мы были вместе, были рядом и могли сотрудничать», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что постоянно находится в контакте с президентом России Владимиром Путиным.

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