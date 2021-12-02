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На Украине заявили, что Зеленский является «орудием» Путина

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zelenskiy_official/Instagram

Украинский журналист Виталий Портников раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его политика выгодна главе России Владимиру Путину. Об этом он написал в колонке для Espreso.

Журналист считает, что Зеленский «патологически не обучаем».

«Даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности», — заявил он.

Также Портников высказал мнение, что в прямых переговорах Зеленского и Путина отсутствует смысл, поскольку российский лидер не намерен обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину с президентом США Джо Байденом, а не с Зеленским.

«Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. К тому, чтобы облегчить Путину задачу захвата Мариуполя, Харькова, Одессы. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина. Хотелось бы надеяться, что слепым», — добавил Портников.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского попросить помощи у его российского коллеги Владимира Путина. По его словам, только президент России может спасти украинского лидера.

Парламентарий также утверждает, что история Зеленского будет закончена «фатальным страхом и падением». Он отметил, что к этому привел «целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили» глава украинского государства и его команда.

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