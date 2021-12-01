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SvD: западные политики в замешательстве из-за неспособности понять Россию

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Западные политики и аналитические центры в замешательстве из-за неспособности понять Россию и президента Владимира Путина, сообщается в газете Svenska Dagbladet.

«Многие американские аналитические центры в последнее время отмечали, что нам, жителям Запада, трудно понять ход мыслей российского президента», — указано в материале.

В материале, автор рассуждает, в первую очередь, об отношениях России и Украины. Он приводит тезис о планах России якобы дестабилизировать ситуацию на Украине для развязывания войны, при этом указывая на позицию России и утверждая, что эскалация конфликта была бы выгодна Украине.

«НАТО благодаря эскалации сможет некоторое время избегать неприятных вопросов о том, не изжила ли себя эта организация», — пишет автор.

Однако реальное развитие событий предсказать у западных аналитиков вряд ли получится.

«Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин», — резюмирует автор, указывая, что по его мнению Россия не будет нападать на Украину.

Ранее Виктория Нуланд пригрозила России «невиданными» ранее санкциями.

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