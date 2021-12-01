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Лавров: НАТО пытается превратить Украину в «антиРоссию»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО пытается втянуть Украину в свою орбиту и превратить ее в «антиРоссию». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, Киеву поставляют все больше летального вооружения, также множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи границ с РФ.

Лавров добавил, что России пытаются диктовать, как должны себя вести Вооруженные силы РФ на собственной территории.

О том, что Украину превращают в «антиРоссию» до этого заявлял президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава российского МИД сообщал, что Запад не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия.

1 декабря глава американского государственного департамента Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились оказывать поддержку Украине, которой угрожает «российская агрессия».

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