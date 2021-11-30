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Псаки ответила на вопрос о новых контактах Байдена и Путина

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Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что она пока не может ответить на вопрос о возможных дальнейших новых контактах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Она указала, что в настоящий момент ей нечего прогнозировать или проанонсировать.

«Очевидно, что мы остаемся в контакте в развитие летнего саммита на высоком уровне с российскими коллегами», — сказала представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии согласованной даты переговоров Путина с Байденом. По его словам, «фиксированного» набора тем переговоров между лидерами России и США также нет. При этом в первую очередь будут обсуждаться двусторонние отношения. Кроме того, представитель Кремля не исключил, что одна из сторон может затронуть вопрос цен на нефть, а также российского газопровода «Северный поток — 2».

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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Отношения России и США
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