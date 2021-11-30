Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ЦБ не захотел продления программы льготной ипотеки 16:52
Депутат решил встретиться с СК и прокуратурой из-за угроз Хованскому 16:52
Экс-чемпиона мира по легкой атлетике убили в перестрелке 16:47
Путин: Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его присутствие 16:45
Новый кроссовер Suzuki S-Cross появится в России в 2022 году 16:42
Биологи нашли участок ДНК, связанный с повышенным риском суицида 16:41
Лукашенко ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии 16:41
В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет 16:40
В Подмосковье мужчину приковали к батарее и три дня вели стрим издевательств... 16:39
Путин: Россия не стремится к жизни «за крепостными стенами» 16:36

Путин рассказал, какие интересы отстаивает Россия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» рассказал о том, какие интересы отстаивает страна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда руководствовались и в будущем будем руководствоваться интересами исключительно народа Российской Федерации», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия всегда с уважением относится к интересам cвоих международных партнеров и ценит, когда к ней относятся так же.

Ранее Путин заявил, что РФ всегда найдет путь отстоять свои интересы. Он указал, что главной задачей страны является обеспечение мира и безопасность для россиян.

Политик также отмечал, что Россия является миролюбивым государством. По его словам, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. Как сообщил российский лидер, данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть