Путин рассказал, какие интересы отстаивает Россия

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» рассказал о том, какие интересы отстаивает страна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда руководствовались и в будущем будем руководствоваться интересами исключительно народа Российской Федерации», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия всегда с уважением относится к интересам cвоих международных партнеров и ценит, когда к ней относятся так же.

Ранее Путин заявил, что РФ всегда найдет путь отстоять свои интересы. Он указал, что главной задачей страны является обеспечение мира и безопасность для россиян.

Политик также отмечал, что Россия является миролюбивым государством. По его словам, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. Как сообщил российский лидер, данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.