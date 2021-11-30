Путин ответил на вопрос о «китайской угрозе»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о «китайской угрозе», заявил, что те, кто ей пугали с 2000-х, сами испугались, и начали менять свою политику в отношении Китая. Об этом лидер страны заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»

«Меня пугают Китаем, начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду, нормам международного права», — сказал Путин.

При этом, по словам президента, остается очевидным тот факт, что «соперничество нарастает», приобретая «неудобоваримый характер». В качестве примера Путин привел создание трехстороннего оборонного альянса AUKUS.

«Например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию», — подчеркнул российский лидер.

Ранее послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цинь Ган обвинили Вашингтон, который организует «Саммит за демократию», в разжигании идеологической конфронтации. В совместном заявлении дипломатов говорится, что критикующим российскую и китайскую демократию Соединенным Штатам стоит сосредоточиться на собственных проблемах. Антонов и Ган указали Вашингтону на разгон протестных акций резиновыми пулями и слезоточивым газом, отмечая, что «это не очень похоже на свободу».