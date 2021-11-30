Барбадос перестал быть монархией

Карибское островное государство Барбадос с 30 ноября перешло к республиканской форме правления. Об этом сообщает The Guardian.

До этого Барбадос являлся одной из монархий Содружества наций, главой государства которых считалась королева Великобритании, представленная в стране генерал-губернатором.

В 12 часов по местному времени под артиллерийские залпы и национальный гимн, с флагштока был спущен флаг королевы, а после этого — зачитана декларация о смене конституционного статуса островного государства.

На церемонии присутствовал и принц Чарльз, бывший ранее наследником престола Барбадоса. Он заявил, что «создание республики открывает новую страницу в истории острова».

Среди известных гостей была уроженка острова и всемирно известная певица Рианна, признанная национальным героем Барбадоса.