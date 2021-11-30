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В Пентагоне заявили, что ревизия дислокации войск США усилит сдерживание «агрессии России»

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Al Drago/Reuters

Исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии... и позволяет силам НАТО действовать более эффективно», — рассказала Карлин.

Ранее в госдепе США заявили, что сдерживание России в контексте Украины не является фигурой речи, Вашингтон и НАТО проделывают большую работу в этом направлении.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, США выделили Украине порядка $400 млн для защиты ее территориальной целостности и независимости.

Накануне стало известно, то директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за «гаванский синдром» у американских дипломатов.

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