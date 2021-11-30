В Пентагоне заявили, что ревизия дислокации войск США усилит сдерживание «агрессии России»

Исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии... и позволяет силам НАТО действовать более эффективно», — рассказала Карлин.

Ранее в госдепе США заявили, что сдерживание России в контексте Украины не является фигурой речи, Вашингтон и НАТО проделывают большую работу в этом направлении.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, США выделили Украине порядка $400 млн для защиты ее территориальной целостности и независимости.

Накануне стало известно, то директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за «гаванский синдром» у американских дипломатов.