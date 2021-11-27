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Послы РФ и КНР обвинили США в разжигании идеологической конфронтации

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Depositphotos

Послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цинь Ган обвинили Вашингтон, который организует «Саммит за демократию», в разжигании идеологической конфронтации. Совместное заявление дипломатов опубликовало издание National Interest.

«Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые «разделительные линии» <...> Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг», — говорится в статье.

Авторы советуют критикующим российскую и китайскую демократию Соединенным Штатам сосредоточиться на собственных проблемах. Антонов и Ган указывают Вашингтону на разгон протестных акций резиновыми пулями и слезоточивым газом, отмечая, что «это не очень похоже на свободу».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение американских властей не приглашать Москву и Пекин на «Саммит за демократию» является попыткой «провести разделительную линию».

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