Экс-спикер парламента Украины Разумков собрался в президенты

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться в президента Украины на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в эфире YouTube-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в (20)19-м году, будем делать дальше», — сказал он.

Разумков подтвердил, что собирается принять участие в выборах.

«Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие», — отметил он.

Бывший спикер Рады добавил, что собирается создать собственную партию, заявив, что успеет ее сформировать к следующим выборам в парламент.

Ранее сообщалось, что еще не существующая партия Разумкова уже смогла бы преодолеть 5%-й барьер на выборах в Верховную раду.